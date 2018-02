Ferrero : 5 chiffres à connaître sur le père du Nutella

71

"40 ans d'expérience qui font la différence", selon le célèbre slogan publicitaire. Mais la marque Ferrero, du nom au pâtissier italien Pietro Ferrero, est bien plus ancienne que cela et a fêté ses 71 ans en décembre dernier. L’histoire du producteur du Nutella a débuté en 1946 dans une petite ville du Piémont (nord de l’Italie). Ce sont les contraintes de l’après-guerre et la flambée des prix des denrées alimentaires qui incitent alors Pietro Ferrero à utiliser des noisettes pour faire de la pâte à tartiner en remplacement du chocolat, rare et cher.





2 millions

Chaque jour, deux millions de pots de Nutella sortent des chaînes de production de l’immense usine italienne d’Alba. Mais Ferrero ne produit pas que la célèbre pâte à tartiner. Parmi les produits phares de la marque : Kinder, Tic Tac ou encore Mon Chéri.