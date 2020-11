Achats de Noël : premier week-end encourageant mais pas suffisant

"Le weekend a été bon", dans les commerces qui ont pu rouvrir ce samedi, après un mois de fermeture administrative pour cause de confinement. C'est le premier constat que livre Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'état à l'industrie. Il y a eu "de l'affluence, pas plus que l'année dernière, ce n'est pas une cohue, mais les clients ont acheté (...) comme le dernier weekend de novembre l'année dernière, qui avait été un très bon weekend", a-t-elle déclaré. S'il est trop tôt pour crier victoire, les détaillants peuvent souffler : les Français n'ont pas cette année reporté tous leurs achats de Noël vers la vente en ligne, comme en témoignait l'activité dans les quartiers commerçants, comme celui des grands magasins parisiens.

Et s'il n'y avait pas foule à l'ouverture des Galeries Lafayette ce samedi, peu importe, la réouverture était en elle-même une victoire. "Pour nous, qu'il y ait du monde ou pas, c'est le quotidien qui revient à la normale", relève Tania, 29 ans, une responsable des boutiques L'Oréal Luxe aux Galeries Lafayette. Les clients dépenseront-ils largement ? "Je pense qu'on va avoir du monde pour voir le sapin, des familles, mais pas forcément un fort pouvoir d'achat", estime Manon, 29 ans, vendeuse chez Isabel Marant au sein des Galeries Lafayette. Des grands magasins qui font aussi le deuil des touristes, des visiteurs étrangers qui représentent d'ordinaire une bonne partie du chiffre d'affaires. "Nous n'anticipons pas de retour de la clientèle internationale avant le dernier trimestre 2021, et dans des proportions très inférieures à 2019", avertissait récemment Nicolas Houzé, le directeur général des Galeries Lafayette, qui dit avoir perdu cette année la moitié de son chiffre d'affaires.

Si peu en parlent, le premier weekend de réouverture a également été dopé par des promotions de Black Friday qui ne disaient pas leur nom, mais qui étaient bien là. Le gouvernement a demandé le décalage d'une semaine du "vendredi noir" français, initialement prévu le 27 novembre et reprogrammé le 4 décembre, pour rouvrir les commerces en évitant la cohue. Dans la pratique, beaucoup de prix en baisse, et des promotions affichées sous toutes sortes d'appellations, même si les rabais les plus massifs ne devraient être dévoilés que le weekend prochain.

Et c'est justement cet avenir proche que chacun anticipe. Après ces quelques jours qui font office de galop d'essai, grands magasins et boutiques de centre-ville comptent sur décembre pour refaire une partie du chiffre d'affaires perdu ces derniers mois. Car si l'on identifie volontiers le Black Friday à la vente en ligne, c'est en fait dans le commerce traditionnel que l'opération fait plus de 80% de son chiffre d'affaires. Pour la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris, l'opération pèserait ainsi "six milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont cinq dans les magasins physiques".