ADP, Française des Jeux, Engie : privatisations en vue

Après des mois d'hésitation, le gouvernement a finalement décidé de céder des parts importantes des capitaux des entreprises Aéroports de Paris, la Française des Jeux et Engie. Ces dossiers étant sensibles, l'Etat prend ses précautions, notamment en vendant une concession de 70 ans pour ADP et en mettant en place une autorité de régulation pour la FDJ. Par ailleurs, le gouvernement veut en profiter pour redonner du souffle à l'actionnariat populaire. Quid de l'argent que ces privatisations vont lui rapporter ?



