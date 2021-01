Affluence record pour les soldes à Troyes : le magasin d’usine s’explique

En ces temps de crise et de morosité ambiante, profiter des soldes d'hiver reste encore l'une des dernières activités à ne rater sous aucun prétexte. En ce premier week-end de rabais, les clients l'ont bien compris et ont été nombreux à se ruer dans les magasins d'usine du centre McArthurGlen de Troyes (Aube). Plus de 30.000 personnes ont ainsi suivi la piste des bonnes affaires.

Mais pandémie oblige, cette affluence n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, et une vidéo montrant des grappes de personnes, agglutinées devant les enseignes à la mode, principalement les marques sportives, a été particulièrement reprise. Avec à chaque fois le sentiment du "deux poids, deux mesures". "Nous on n'a pas le droit de travailler, par contre on peut aller faire ses courses. On peut aller faire les soldes", s'est lamenté l'auteur sur Facebook.

Selon l'Est Eclair, cette foule s'explique par le fait que les clients sont venus également des départements et des régions avoisinantes, comme en témoignent leurs plaques d’immatriculation. "La Marne, La Haute-Marne et la région parisienne sont largement représentées mais on trouve également des visiteurs originaires de Loire-Atlantique ou du Rhône. Les parkings sont alors provisoirement fermés et le flux des véhicules déroutés sur des parkings annexes", écrit le quotidien régional.

Ce qui pose évidemment question, en cette période de couvre-feu et de restrictions sanitaires. Pour autant, les centres McArthurGlen disent avoir géré le mieux possible la situation. Et ces images de longues file d’attente à l’extérieur sont en fait "le reflet de leurs bonnes applications des règles sanitaires et des mesures gouvernementales", indique le service de communication à LCI.