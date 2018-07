Agiots, découverts... : Bruno Le Maire favorable au plafonnement des frais bancaires pour les plus modestes

Bruno Le Maire a indiqué ce dimanche qu'il souhaitait ajouter des dispositions sur le plafonnement des frais bancaires pour les foyers modestes dans le plan pauvreté, dont la présentation a été reportée à la rentrée. "Je pense qu'il est indispensable pour tous les Français modestes que nous parvenions à un vrai plafonnement des frais bancaires pour que personne ne soit en difficulté parce qu'il est obligé de payer des frais bancaires insupportables et trop lourds", a déclaré le ministre de l'Economie lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).





Mardi dernier, un collectif associant le syndicat CGT Banques Assurances et les associations Familles Rurales, UFC-Que Choisir et Unaf a plaidé pour un plafonnement des frais bancaires pour tous les consommateurs. "Près d’un consommateur sur quatre dépasse tous les mois son autorisation de découvert (ndlr, étude Panorabanque; Les Français et le découvert bancaire, juin 2017). Les frais d’incident ainsi facturés génèrent 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les banques et aggravent les difficultés des consommateurs, y compris des plus vulnérables", déplorait le 3 juillet dernier UFC-Que Choisir dans une tribune publiée sur son site internet.