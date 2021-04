Agriculteurs : Macron dit son "soutien plein et entier" à la profession, après l'épisode de gel

"Dix régions touchées, des centaines d'exploitations touchées... j'ai tenu à manifester par ma présence ici la solidarité du pays face à cette situation exceptionnelle", a assuré Jean Castex lors de la visite d'une exploitation. Le gouvernement compte "utiliser tous les moyens dont nous disposons en pareille circonstance, notamment par rapport aux charges", et va "réunir les banquiers, les assureurs et l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir être mobilisés" pour répondre à cette crise, confirme le Premier ministre. Le président de la République a également témoigné, ce samedi après-midi, son soutien à la profession :

En temps normal, le fonds des calamités agricoles est alimenté par une taxe de 5,5% sur les assurances obligatoires, mais en cas de sinistres climatiques importants, c'est l'État qui intervient. Plafonné à 60 millions d'euros par an, le fonds des calamités sera donc déplafonné et cumulera en sus une aide exceptionnelle. "Il nous faudra aller au-delà en dégageant des enveloppes exceptionnelles motivées par cette situation exceptionnelle", a précisé Jean Castex, ajoutant que "le gouvernement, l'État assumera les responsabilités qui sont les siennes".

Le Premier ministre a enfin jugé, devant les médias, que ces phénomènes climatiques "ont tendance à se répéter, on voit bien que tout ceci est lié au changement climatique qui est à l'œuvre". Les producteurs, plaide-t-il, devront à l'avenir "poursuivre et amplifier des actions structurelles" pour adapter leurs cultures à ces changements.

"La France a besoin, et c'est aussi une question de souveraineté, d'une agriculture forte", a insisté Jean Castex à la fin de son intervention, à Colombier-le-Cardinal (Ardèche). Plus résistantes au froid, plus résilientes face aux sécheresses et aux canicules, les défis pour l'agriculture française de demain ne manquent pas.