Air France : le plan de 4 milliards d'euros d'aide de l’Etat validé par Bruxelles

La Commission européenne a approuvé ce mardi un projet de l'Etat français d'accorder jusqu'à 4 milliards d'euros d'aide à Air France, pour recapitaliser la compagnie aérienne mise à terre par la pandémie et l'effondrement du trafic passagers. Une recapitalisation qui prévoit "la conversion du prêt d'État de 3 milliards d'euros déjà accordé par la France en un instrument de capital hybride" ainsi qu'une "injection de capital par l'État".

Cette "injection de capital par l’Etat" se fera via une augmentation de capital "ouverte aux actionnaires existants et au marché", dans la limite d'un milliard d'euros, a indiqué la Commission européenne dans un communiqué. Sur France Inter ce mardi matin, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, s’est réjoui de cette annonce : "C'est une bonne nouvelle pour Air France et pour tous les Français."