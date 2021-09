Restauration : la mention de l'origine des viandes obligatoire en 2022

"Aujourd'hui, il y a une prise de conscience un peu partout que la nutrition a un impact très fort sur la santé, que les citoyens demandent une nutrition de qualité, et qu'il est nécessaire pour cela de connaître l'origine" des produits, a estimé le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie. Aussi, l'étiquetage de l'origine des viandes servies dans la restauration va être rendu obligatoire "le plus rapidement possible en 2022", a-t-il annoncé ce mercredi 8 août lors du salon Restau Co à Paris.

Un décret à ce sujet va pouvoir être pris "d'ici la fin de cette année", a déclaré le ministre, affirmant avoir réussi à obtenir "le feu vert" de la Commission européenne. "Il nous fallait nous accorder avec le niveau européen car la question de l'étiquetage des origines est une compétence européenne. C'est ce qu'on a réussi à obtenir", a-t-il dit à l'Agence France-Presse.