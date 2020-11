Vers un télétravail toujours "obligatoire" en janvier, mais à plus petites doses

Accompagner le déconfinement d'une désescalade du "télétravail à 100%" que réclame le gouvernement à ce jour, voilà ce à quoi travaillent syndicats et patronats cette semaine. "Le Premier ministre lundi soir nous a demandé de réfléchir à une deuxième phase de télétravail pour le début de l'année", explique ce mercredi le président du MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux, au micro de RMC. Un entre-deux qui se préparerait dès maintenant, pour aboutir à quelque chose "qui ne soit pas le 100% télétravail comme aujourd'hui mais qui ne soit pas non plus le retour au stade précédent."

La solution envisagée pourrait être du type "quelques jours par semaine obligatoires, mais pas 100%", a-t-il ajouté, précisant qu'un tel dispositif serait appliqué pendant "quelques mois" le temps que la pandémie soit passée. L'occasion aussi pour le patron des patrons de rappeler certains effets indésirables d'un télétravail généralisé, et subi. "On est tous persuadés - les partenaires et le gouvernement - que le 100% télétravail au bout de quelques semaines a d'autres conséquences - psychologiques, on voit la hausse des violences conjugales, des addictions."