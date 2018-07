Amazon et Apple : sprint final pour la place de numéro un

La course est lancée entre Apple et Amazon pour atteindre les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, une barre qu'aucune entreprise n'a jamais réussi à franchir. Si la marque à la pomme, qui pèse plus de 900 milliards de dollars, devait jusque-là être la première à y arriver, elle n'a plus autant d'avance qu'auparavant face à ses concurrents, surtout Amazon. Cette dernière a-t-elle les moyens de dépasser Apple ? Quid du côté business ?



