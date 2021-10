Amazon lance sa boutique en ligne de produits "fabriqués en France"

"Fabriqué en France". C'est le nom donné à une page lancée par Amazon sur son site internet, lundi. Avec cette initiative, le géant américain de la vente en ligne a décidé de regrouper via une boutique en ligne accessible depuis la page d'accueil de son site internet, près de 230.000 références de produits dont la confection a eu lieu en France. Des jouets, papeterie ou encore des articles de cuisine et de bricolage y sont référencés.

Les Français veulent du Made in France, et peine parfois à trouver cette offre - Zena Siraudin, directrice du segment de vente au détail du site amazon.fr

"Offrir aux artisans, aux producteurs, aux start-ups, et aux entreprises de toutes tailles, une meilleure visibilité sur le site est une nouvelle preuve de notre engagement en faveur de l'économie française", a déclaré Zena Siraudin, directrice du segment de vente au détail du site, dans un communiqué. "On répond à une demande des clients constante que l’on retrouve aussi sur notre site : les Français veulent du Made in France, et peine parfois à trouver cette offre", a-t-elle ajouté.