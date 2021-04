Amazon : les salariés échouent à créer un syndicat dans un entrepôt en Alabama

Un vote qui signe une victoire de plus pour le deuxième plus gros employeur aux États-Unis avec 800.000 salariés, peu connu pour ses considérations sociales. Mais cette fois, les employés ne comptent pas en rester là.

Cela aurait été une première pour le géant du commerce en ligne américain. Un mouvement de salariés d'Amazon d'un entrepôt de l'Alabama, s'était formé progressivement pour rejoindre le syndicat national de la distribution (RWDSU). Mais il n'a pas passé l'épreuve des urnes. Sur les 3.215 bulletins reçus de l'entrepôt de Bessemer, 1.798 étaient contre la syndicalisation et seulement 738 pour. Un résultat qui ne laisse planer aucun doute, bien que plusieurs centaines de bulletins aient été contestés ou jugés non valables.

"Nous ne laisserons pas Amazon s'en tirer à si bon compte avec leurs mensonges, leurs tromperies et leurs activités illégales", a réagi Stuart Appelbaum, le président du RWDSU, accusant l'entreprise de n'avoir "ménagé aucun effort pour rendre fou ses propres employés". Le syndicat a annoncé qu'il allait porter plainte "contre toutes les actions scandaleusement et ouvertement illégales menées par Amazon lors du vote de syndicalisation", auprès de l'agence fédérale en charge du droit du travail.

Le mouvement a ensuite pris une dimension nationale. Opposant ainsi, d'un côté, les soutiens aux employés syndicalistes - des artistes, des parlementaires démocrates et républicains, et même le président Joe Biden - et, de l'autre, Amazon, dont les affaires ont prospéré pendant la pandémie.

Le groupe de Seattle et le syndicat se sont affrontés en ligne. Sur le terrain, Amazon a fait valoir ses arguments contre la syndicalisation à coup de textos, d'affiches et de réunions d'information hebdomadaires dans l'entrepôt depuis des mois, tandis que les syndicalistes démarchaient les employés à l'entrée de l'entrepôt jour et nuit.