Amazon souhaite équiper les employés de ses entrepôts de bracelets électroniques

Dans le monde du travail, la productivité et la rentabilité sont maîtres-mots et Amazon semble vouloir pousser le concept à son maximum. Selon le site spécialisé Geekwire, Amazon a breveté un système électronique lui permettant, via un bracelet, de détecter les mouvements des mains de ses salariés dans ses entrepôts pour suivre leur travail. The Verge et The Guardian affirment aussi que ce bracelet permettrait, à l’aide de vibrations, de pousser les mains de l’employé dans la bonne direction ou de l’alerter s'il saisit le mauvais objet.