Amazon : visé par Joe Biden, Jeff Bezos ouvert à une augmentation de l'impôt sur les sociétés

Mais ce n'est pas la seule intention du nouveau président américain. S'il se dit prêt à augmenter les impôts sur ses entreprises, pas question que celles-ci soient pénalisées vis-à-vis de leurs concurrentes étrangères. L'administration du président démocrate multiplie les consultations avec les pays du G20 et de l'OCDE. Objectif : la mise en place d'un taux d'imposition minimum sur les sociétés. Un taux plancher qui serait couplé à une modulation de l'impôt sur les sociétés en fonction des bénéfices réalisés par les entreprises dans chacun des pays. En clair, la fin de l'échappement à l'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises mondiales.

Actuellement, une entreprise multinationale des GAFAM peut réaliser des bénéfices en France et les transférer dans un pays à la fiscalité plus avantageuse, comme le Luxembourg, afin de payer un taux minimal d'impôts. Une situation qui concerne également les États-Unis et que dénonce Joe Biden : "En 2019, 91 entreprises [parmi] les plus grandes entreprises du monde, y compris Amazon, utilisaient diverses échappatoires pour ne pas payer un seul [centime] d’impôt fédéral sur le revenu. Un pompier et un enseignant payent 22 % ? Amazon et 90 autres grandes entreprises ne payent aucun impôt fédéral ? Je vais mettre un terme à cela."