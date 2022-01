Après "cinq ans de déclin", la France est-elle passée septième puissance économique mondiale ?

Comme l'ONU ou la Banque mondiale, le FMI réalise deux fois par an un point sur les données économiques dans le monde. Baptisé le "World Economic Outlook", il est publié en avril et en octobre. Ici, Eric Ciotti cite la dernière publication en date, parue en octobre 2021. Or, on y découvre qu'avec un produit intérieur brut (PIB) estimé à 2.940.428 milliards de dollars pour 2021, le pays a effectivement chuté dans le classement. Il se situe désormais derrière le Royaume-Uni et à quasi-égalité avec l'Inde, qui a produit respectivement 3.108.416 et 2.946.061 milliards de dollars. Des chiffres issus des dernières données de l'une des institutions financières les plus importantes au monde.