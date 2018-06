Après la polémique, l'ancien dirigeant de Carrefour renonce à son indemnité de départ

3,9 millions d'euros. Un chiffre qui a fait grincer bien des dents, à tel point que l'ancien PDG de Carrefour a dû y renoncer. Georges Plassat, qui a quitté le groupe en juillet 2017 à l'âge de 68 ans et a fait valoir ses droits à la retraite, a "décidé de renoncer à l'application de la clause de non concurrence qui lui avait été octroyée et donc au versement de l'indemnité de départ correspondante", précise Carrefour dans un communiqué. L'ancien dirigeant a pris cette décision "en raison de l'incompréhension qui entoure les conditions financières de son départ", poursuit Carrefour.





Les actionnaires de Carrefour avaient voté vendredi à 68% l'octroi à Georges Plassat d'une rémunération de 13,17 millions d'euros en 2017. Cette somme comportait près de 4 millions d'euros d'indemnité de départ sous forme d'un engagement de non-concurrence. Cette clause devait en théorie assurer que Georges Plassat ne devienne pas dirigeant d'un groupe concurrent de Carrefour, un cas de figure pourtant peu probable compte tenu de son âge (68 lors de son départ à la retraite) et de ses problèmes de santé.