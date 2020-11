Assurance-chômage : le Conseil d'État retoque deux mesures de la réforme

Ni le durcissement des conditions d’affiliation ni la mise en place d’une dégressivité pour les hauts revenus ne sont remis en cause. Mais parmi les deux dispositions de la réforme de l’assurance-chômage annulées ce mercredi 25 novembre par le Conseil d’État figure l’une des mesures les plus contestées par les syndicats : la refonte du calcul de l’allocation, voulue par le gouvernement qui estimait que le système actuel ne poussait pas à la reprise d’un emploi stable.

Cette décision a été accueillie favorablement par les syndicats. La CGT se félicite d’une "première victoire", et appelle à "amplifier la lutte pour obtenir l’annulation totale" d’une réforme qu’elle juge "profondément injuste". Même son de cloche à la CFDT, qui estime que le gouvernement "doit plus que jamais renoncer à sa réforme".

Autre point retoqué : l’instauration d’un bonus-malus sur la cotisation payée par les entreprises des secteurs qui ont le plus recours aux CDD courts et à l’intérim (dont l’hébergement, la restauration, l’agroalimentaire, les transports, la plasturgie). Sur cet aspect, la juge fait simplement valoir que certaines modalités nécessitaient un décret et non pas un arrêté.

La fédération de la plasturgie demande toutefois au gouvernement de "renoncer au nom de la sauvegarde économique à une nouvelle mise en place pour les prochaines années".