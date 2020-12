Assurance : gel des primes en 2021 pour les entreprises les plus touchées par la crise

C'est un accord simple et lisible qui a été trouvé à Bercy entre le gouvernement et les grandes sociétés d'assurance. Ces dernières ont accepté de geler les cotisations des contrats multirisques professionnels pour l'année 2021, dans les secteurs les plus touchés par la crise.

On pense évidemment à tout le secteur des cafés, hôtels, et restaurants, mais l'accord concerne aussi des entreprises dont l'activité a été pour l'essentiel réduite à zéro depuis le début de la crise sanitaire, dans la culture, l'événementiel, le sport, et le tourisme, tant qu'elles comptent moins de 250 salariés.