Découvrez les secteurs d'investissement intéressants pour 2018

Où placer son argent pour qu'il puisse fructifier en 2018 ? Si l'assurance-vie était jusqu'alors privilégiée par les Français, la baisse de son rendement la rend moins intéressante.





Le taux du livret A devrait aussi rester bas cette année, à 0,75%. Mais placer un peu d'argent dessus permet d'assurer un matelas dans lequel vous pourrez piocher sans payer d'impôt en cas d'imprévu.





Plus risqué mais plus intéressant : le plan d'épargne en actions (PEA). L'année 2017 a été très bonne pour le CAC 40 qui a évolué de +9,2% et sur le long terme, de nombreux experts affirment qu'il s'agit d'un placement très intéressant. Attention toutefois, cela requiert un certain savoir-faire.