Attractivité économique : la France toujours première en Europe en 2020 malgré la baisse des investissements

Mais cela n'a pas empêché la France de rester pour la deuxième année de suite le pays le plus attractif pour les investisseurs en Europe en 2020, avec 985 projets, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les investisseurs interrogés par EY estiment que la France a "relativement bien défendu son attractivité" notamment "grâce aux mesures de soutien et au plan de relance" : seul un sur dix trouve le plan français moins performant que celui des autres pays, contre 44% qui le jugent au contraire plus performant.

La majorité s'est vite emparée de la nouvelle. Le chef de l'État, a montré son enthousiasme ce matin sur Twitter, parlant "d'une excellente nouvelle avec des répercussions concrètes : plus d’emplois créés (+ 30 000 !) et plus de relocalisations, notamment dans l’industrie."

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, s'est, lui aussi, réjoui de cette nouvelle, "cet excellent résultat témoigne de la vivacité et de la solidité de notre économie (...) Les baisses de l'impôt sur les sociétés et sur le capital, et, depuis cette année, la baisse des impôts de production créent une nouvelle fiscalité stable et attractive pour les entreprises", affirme-t-il. Tandis que le ministre du Commerce extérieur et de l'Attractivité Franck Riester, se targuait "d'une belle satisfaction", permis par "toutes les mesures que l'on prend à l'initiative du président de la République depuis 2017".