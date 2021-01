Au Pays basque, le désarroi des restaurateurs français qui jouxtent leurs concurrents espagnols ouverts

Chaque jour, des centaines de Français se rendent au Pays basque pour s'assoir à la table d'un restaurant. "On a passé la frontière pour venir profiter et manger au restaurant", témoigne un couple de Landais, qui a parcouru 50 kilomètres. Contrairement à la France, les autorités espagnoles autorisent les restaurants à rester ouverts. Le gérant d'un établissement dit recevoir une clientèle quasi exclusivement française. Face à l'affluence, il a même dû étendre ses horaires d'ouverture. "On commence à 11h30 et on finit vers 17h30 ", explique-t-il face aux caméras de TF1.

À Ibardin, dans le Pays basque, la situation est encore plus ubuesque. Dans cette petite station-balnéaire traversée par la frontière, quelques mètres à peine séparent les établissements français et espagnols. Une situation ubuesque qui suscite la colère des restaurateurs tricolores, dont les établissements gardent portes closes depuis fin octobre. Ces deniers n'ont pas d'autre choix que de prendre leur mal en patience, à l’instar de Philippe Madrid qui ne cache pas son incompréhension : "Les restaurateurs espagnols ont le droit d'ouvrir alors qu'on nous l'interdit. C'est incompréhensible", déplore le gérant.