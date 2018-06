Autolib' s'arrêtera progressivement d'ici au 31 juillet

Au 31 juillet, Autolib' appartiendra au passé. Après la résiliation, jeudi, du contrat avec le syndicat mixte Autolib' Vélib', qui réunit 103 communes dont Paris, le service de voitures électriques en autopartage a annoncé lundi un arrêt progressif d'ici au 31 juillet. "Jusqu’au 1er juillet, le Service Autolib' fonctionnera comme d’habitude puis, dès le 2 juillet, le nombre de stations et de véhicules disponibles diminuera progressivement", indique Autolib' a ses abonnés.





"On va continuer le service normalement. Le but était de trouver un accord avec le syndicat mixte pour que les abonnés puisse continuer à utiliser Autolib'", précise Samir Mohamdi, secrétaire FO de la délégation unique du personnel d'Autolib', contacté par LCI. "Jusqu'au 31 juillet, on devrait retirer de la circulation les véhicules abîmés ou qui nécessitent trop de réparations, puis on retira tous les véhicules."