Automobile : les ventes repartent à la baisse... sauf pour les hybrides

Selon le comité des constructeurs (CCFA) qui compile ces statistiques mensuelles, les ventes de voitures neuves ont ainsi reculé de près de 21% sur un an. Avec 132.637 immatriculations, contre une moyenne de 160.000 ces dernières années "la baisse des commandes du second semestre 2020 se fait sentir ainsi que le début de la pénurie des semi-conducteurs pour le secteur automobile", indique le communiqué du CCFA.

C'est à la fois le baromètre d'une industrie-clé, et un indicateur très surveillé du moral des consommateurs. Le nombre de voitures neuves vendues en France en février vient de paraître, et tant pour l'industrie automobile que pour l'économie au sens large, les nouvelles ne sont pas fameuses.

Rien ne vient d'ailleurs présager d'une embellie à court ou moyen terme. Comme plusieurs groupes l'ont déjà annoncé, "on s'attend à un premier trimestre plutôt mauvais, un premier semestre pas très bon, et un redécollage au deuxième semestre", souligne François Roudier.

Pour son porte-parole François Roudier, parmi les explications à cette baisse sans fin depuis un an, celle qui tient la corde tient bien à la prudence du consommateur. "Les Français conservent leur épargne et repoussent leurs achats lourds", explique-t-il.

Pourtant, même sur un marché largement déprimé, il est plusieurs segments qui tirent leur épingle du jeu, en particulier les véhicules qui s'éloignent un peu ou totalement du moteur thermique. Si les voitures électriques reculent légèrement (-11%) après une hausse spectaculaire en 2020, les véhicules hybrides ignorent presque la crise : avec des ventes qui représentent aujourd'hui 23% du marché du neuf, ils font même jeu égal avec le diesel, qui lui s'effondre trimestre après trimestre.

Avec près de 70% de hausse sur un an, les modèles hybrides et hybrides rechargeables sont en très forte croissance en février. Des ventes propulsées par les aides à l'achat de véhicules plus propres, et aux primes à la conversion.