Automobile : record de ventes

Malgré la tendance à la préservation de l'environnement et à la réduction des gaz à effet de serre, la vente d'automobiles françaises se porte bien pour ce premier semestre. Mieux encore, elle a connu un record. PSA a vendu 2,18 millions et Renault, 2,07 millions. Si PSA reste dans le marché européen, signe de fragilité, quid des ventes de Renault et de Citroën à l'extérieur ?



Ce mardi 17 juillet 2018, Isabelle Gounin, dans sa chronique "Le choffre éco", nous parle de la vente record d'automobiles de marque française. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 17/07/2018 présentée par Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.