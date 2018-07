Automobile : un mois de juin exceptionnel

Les ventes de voitures neuves ont progressé au mois de juin d'un peu plus de 9% sur un an. Notons que le marché a absorbé plus de 252 000 véhicules le mois dernier, soit pendant la période où les Français se préparent traditionnellement à partir en vacances. Par ailleurs, ce sont les constructeurs français qui en profitent le plus. Quid de leurs performances ? Quels sont les impacts de la guerre commerciale dans le secteur automobile ?



