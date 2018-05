Automobilistes : des poules aux œufs d'or ?

Les amendes liées aux infractions routières ont rapporté près de deux milliards d'euros en 2017, soit des hausses de 9% par rapport à 2016 et de 26% par rapport à 2014. Notons que les 4 450 radars automatisés déployés sur tout le territoire, sous des formes de plus en plus variées, ont ramené un milliard d'euros aux caisses de l'Etat selon la Cour des comptes. Par ailleurs, l'objectif est de 400 millions d'euros de recette en plus. Comment expliquer cette inflation des PV routiers ? Où va l'argent ?



