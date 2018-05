Avantages, salaires, vacances, horaires... Cinq idées reçues (ou pas) sur les fonctionnaires

"Qu'est-ce qu'il est impossible de voler dans un bureau de fonctionnaires ? L'horloge, parce que tout le monde a les yeux rivés dessus". Cette vieille blague, qui fait rire jaune dans les administrations, véhicule l'un des clichés les plus féroces sur la fonction publique : on y travaillerait moins qu'ailleurs. Mais on peut opposer à cette idée reçue le fait que, au-delà des postes à heures fixes, les fonctionnaires font très souvent eux aussi des heures supplémentaires. Dans la Fonction publique hospitalière, on peut ainsi travailler jusqu'à un plafond de 48 heures sur une période de sept jours.