Avec la crise sanitaire, le chômage a bondi de 7,5% en 2020

Une flambée du chômage, tempérée par les dispositifs mis en place et l'impact moindre du second confinement. Les chiffres publiés mercredi 27 janvier par la Dares, service statistique du ministère du Travail, font apparaître que le nombre de chômeurs en catégorie A a bondi de 7,5% en un an, avec 265.400 inscrits supplémentaires au 4e trimestre 2020, par rapport au 4e trimestre 2019.

Mais cette aggravation a été tempérée à la fin de l'année 2020. Au 4e trimestre, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) a diminué de 2,7% par rapport au trimestre précédent pour s'établir à 3,816 millions, selon les données de la Dares. L'effectif cumulé des catégories A, B, et C incluant les demandeurs d'emploi en activité réduite atteint 6 millions, en baisse de 1,3% au 4e trimestre, mais en hausse de 4,5% sur un an.