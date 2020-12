Avec le Covid-19 le drive a connu une "croissance de 40%", indique Michel-Edouard Leclerc

"Il y a beaucoup moins de gens qui viennent aujourd'hui dans les magasins par rapport à l'année dernière. Les paniers sont en revanche plus gros", rapporte le président du comité de stratégie du groupe E. Leclerc, qui suppose que les clients font des courses pour d'autres qui ne peuvent pour se déplacer. Au-delà des achats plus importants en hypermarchés, la baisse de fréquentation est également compensée par les achats en ligne, et notamment par le drive. "Chez nous, il est en croissance de 40%", rapporte Michel-Edouard Leclerc. "On va arriver à la fin de l'année à un chiffre d'affaires de près de 4 milliards d'euros sur le drive. C'est le chiffre d'affaires que l'on comptait faire en 2024". Pour lui, si la crise est "un drame", elle est aussi "un formidable accélérateur de la digitalisation de la relation client".