Avec Total, EDF se fait "uberiser"

Total veut s'imposer comme le premier opérateur alternatif sur le marché du gaz et de l'électricité. En effet, en rachetant 75% de Direct Energie pour près d'un milliard et demi d'euros, le pétrolier français se pose en concurrent direct d'EDF et d'Engie. Quels sont les enjeux de cette acquisition ? Quid des impacts sur les prix ?



