Banque : les réseaux Société Générale et Crédit du Nord vont fusionner, 600 agences vont fermer

Confronté à un environnement en profonde mutation, le groupe bancaire Société Générale a officialisé lundi le projet de fusion de ses deux réseaux de détail en France Société Générale et Crédit du Nord, en vue de créer une nouvelle banque forte de 10 millions de clients. À l'issue d'un week-end de consultation des conseils d'administration concernés, le groupe au logo rouge et noir a décidé que les deux réseaux ne feraient plus qu'un à compter du premier semestre 2023, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Le projet va passer par la fermeture de 600 agences d'ici à 2025. En matière d'emploi, "il n'y aura aucun licenciement, aucun départ contraint", a toutefois assuré à l'AFP Sébastien Proto, directeur général adjoint du groupe, estimant que les départs naturels ces prochaines années permettront de mener à bien le projet tout en continuant à recruter. Mais du côté des syndicats, la crainte de suppressions de postes est réelle, en raison des doublons entre les deux structures. La CFDT du Crédit du Nord avait estimé que les deux banques pourraient perdre au moins "entre 3.000 et 5.000 emplois".

Pour les deux réseaux, cette fusion a un objectif : "anticiper l'évolution des comportements des clients dans les années qui viennent dans un environnement pour les banques de détail qui évolue très vite et très profondément", souligne Sébastien Proto. Le groupe anticipe une accélération de cette évolution au sortir de la crise sanitaire, avec un recours accru aux services en ligne et des attentes encore plus fortes de réactivité et d'immédiateté dans les services bancaires. Il veut aussi "être plus offensif en matière commerciale en capitalisant sur les forces respectives des deux enseignes sur ses clientèles cœur, en développant pour ses clients une approche plus personnalisée en matière de produits et de services, et en renforçant ses partenariats et ses initiatives commerciales en matière d'épargne et d'assurance".