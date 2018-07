Bilan du salon Farnborough : l'aéronautique se porte bien

Airbus a annoncé avoir engrangé 431 commandes d'avions et engagements d'achats, estimés à 70 milliards de dollars, lors du salon de Farnborough. Notons qu'en plus des avions de ligne, le groupe aéronautique européen produit également des avions d'affaires et de combat. En outre, l'avionneur numéro deux mondial reste confiant pour les prochains mois puisque le secteur de l'aérien progresse malgré des risques, notamment liés à la guerre commerciale. Quid des détails de ces commandes ? De quoi profite actuellement la filière aéronautique ?



Ce vendredi 20 juillet 2018, Isabelle Gounin, dans sa chronique "Le chiffre éco", nous parle des commandes engrangées par Airbus au salon de Farnborough. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 20/07/2018 présentée par Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.