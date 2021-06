Cryptomonnaies : comment la Chine rebat les cartes d'un secteur en mutation

Et pour cause : la spécialiste rappelle que l'idée derrière une cryptomonnaie comme le bitcoin "est l'indépendance". Ce qui implique qu'un État ou une entreprise n'en assument pas seuls le contrôle, ou le minage, en l'occurrence.

Les mineurs, eux, semblent désormais se tourner vers l'Asie centrale et l'Amérique du Nord, régulièrement citées comme destinations privilégiées des acteurs du secteur. Autre destination potentielle, selon Nic Carter : les États américains de New York, mais surtout du Texas, dont le gouverneur s'est montré ouvert aux activités de minage. "Les mineurs vont prendre cela en compte", selon l'expert. "Le principal danger pour eux, ce n'est pas tant le prix de l'électricité, mais le risque politique", analyse-t-il.

"C'est notamment cela, ainsi que sa transparence, qui fait la force du bitcoin, sa promesse, par rapport aux monnaies traditionnelles", estime aussi Claire Balva. Et de poursuivre : "La décision de la Chine peut donc rééquilibrer les rapports de force. C'est plutôt sain même si, à court terme, il peut y avoir une baisse de l'activité du minage. Je pense que ça va se rééquilibrer à moyen terme". Nic Carter, lui aussi, prédit que "les transactions vont se faire plus lentement, probablement pendant quelques mois".

Voilà pour les conséquences, mais quelles peuvent les motivations de Pékin ? Les autorités locales évoquent régulièrement l'opacité des transactions via les cryptomonnaies, propice aux trafics et autres fraudes financières. La banque centrale chinoise a ainsi indiqué, lundi, que "les transactions et la spéculation sur les cryptomonnaies perturbent l'ordre économique et financier, accroissent le risque d'activités criminelles telles que les transferts d'actifs transfrontaliers et le blanchiment d'argent".

Une autre raison peut être à chercher du côté de l'impact environnemental du minage. Car ce dernier consomme une énorme quantité d'électricité : 0,6% de la production mondiale en 2021, selon une prédiction de l'Université de Cambridge. Or, une grande partie de l'électricité chinoise est produite grâce au charbon, et le pays, qui prévoit d'atteindre la "neutralité carbone" d'ici 2060, craint de voir le minage compromettre ses ambitieux objectifs climatiques. Un scénario que corrobore une étude publiée en avril dans la revue scientifique Nature.