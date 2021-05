Bitcoin : 3 questions pour comprendre la dégringolade de la cryptomonnaie

Pour Alexandre Stachtchenko, cofondateur et président de la start-up Blockchain partner, et directeur blockchain et cryptomonnaies chez KPMG France, la dégringolade observée ce mercredi est "liée à du trading, à de la psychologie de marché". "Habituellement, dans le bitcoin, ce qui dicte principalement la volatilité de cours, c'est la structuration des marchés : si on descend en dessous d'un certain seuil, les gens ont davantage envie de vendre. Et une baisse devient alors une grosse baisse".

"Le bitcoin est quelque chose qui se considère à long terme, la tendance n'est pas remise en cause", explique aussi l'expert en cryptomonnaies, pour qui "les fondamentaux n'ont pas changé : il y a toujours davantage d'utilisateurs, la sécurité des protocoles augmente tous les jours, il y a de plus en plus d'applications qui se créent, qui permettent de faire des choses qu'on ne faisait pas il y a encore quelque temps." Il y a, en outre, "de plus en plus d'entreprises qui se créent autour de ça, et de plus en plus d'entreprises traditionnelles qui s'y convertissent".

Dès lors, la baisse du cours observée mercredi reste un phénomène de "court terme", selon le président de Blockchain partner.