Airbnb casse la baraque pour son entrée à Wall Street

L'année 2020 aura été semée d'embûches pour le groupe américain. En effet, le leader mondial du tourisme a été heurté de plein fouet par les mesures sanitaires imposées dans le monde à l'hiver et au printemps dernier - son chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2020 avait plongé de 32% sur un an.

Mais tel un phœnix, le géant de la tech a réussi à renaître de ses cendres. Comment ? L'entreprise a levé en urgence 2 milliards de dollars, freiner ses dépenses publicitaires et licencier environ 25% de ses salariés - 1800 employés. En plus de ce casse social, la pépite de San Francisco a aussi su se réinventer en misant davantage sur le local et les séjours longue durée. Airbnb a notamment profité de l'appétit pour les longs week-ends et vacances à proximité, ainsi que du souhait des gens de télétravailler depuis un autre lieu que leur domicile.

Une méthode qui paie aujourd'hui puisqu'elle a permis à l'enfant chéri de la Silicon Valley de relever la tête pendant les vacances d'été : de juillet à septembre, la plateforme a gagné 219 millions de dollars.