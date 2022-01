La France a-t-elle été "championne d'Europe de distribution des dividendes" en pleine pandémie ?

Avant l'épidémie déjà, la France faisait partie des champions d'Europe. C'est ce que nous rappelle la dernière étude annuelle de Janus Henderson Investors réalisée avant l'arrivée du Covid-19, sur les 1200 plus grandes entreprises au monde. Dans ces travaux, qui portent sur la redistribution de 90% des dividendes versés dans le monde, cet important fonds d'investissement soulignait que la France était "le plus important payeur" de dividendes "en Europe", avec 51 milliards de dollars américains payés. Un "nouveau record historique" à cette époque. Pour donner un ordre d'idée, les entreprises allemandes cotées en bourse avaient alors distribué 38,5 milliards de dollars quand les entreprises suisses en avaient reversé 23,9 milliards.

Des sommes qui ont fondu avec la pandémie de Covid-19. D'une part à cause de l'arrêt de l'activité, de l'autre à cause de l'interdiction émise par la Banque centrale européenne aux banques de verser des dividendes afin d'amortir la crise économique. Dès août 2020, Janus Henderson avait prédit que "d'un point de vue national", l'impact de l'épidémie allait être le plus important en France, pays le plus gros payeur d'Europe, qui a connu un confinement prolongé. Résultat : d'après les résultats de février 2021 portant sur l'année précédence, les versements de dividendes a chuté partout en Europe... Et surtout en France. Les entreprises ont alors baissé de 43,9% les versements aux actionnaires. Ce qui représente l'une des dix dépréciations les plus fortes du continent. En tout, les actionnaires français ont reçu 35,8 milliards de dollars en 2020, contre 37,3 milliards en Allemagne et 41,9 milliards pour la Suisse.