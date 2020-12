Brexit : Boris Johnson veut-il vraiment signer un accord avec l’UE ?

Les négociations n’avancent plus. Dans un communiqué commun publié lundi soir, le chef du gouvernement britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen ont reconnu que "les conditions ne sont pas réunies pour un accord". Ils se retrouveron toutefois ce mercredi à Bruxelles pour tenter de sortir de l'impasse. Trois points cristallisent les blocages : laisser aux pêcheurs européens un accès aux eaux britanniques poissonneuses, protéger les entreprises contre la concurrence déloyale britannique (notamment en matière d'aides d'État, d'environnement, de droit du travail et de fiscalité) et organiser la gouvernance de ce futur traité commercial afin de régler d’éventuels litiges.

En l’état, au 1er janvier 2021, aucune réglementation ne régirait les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE. Avec des conséquences économiques potentiellement catastrophiques des deux côtés de la Manche.