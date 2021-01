Ce que le Brexit va changer dans notre quotidien

C'était là tout l'enjeu de l'accord : préserver un commerce simplifié entre l'Union Européenne et son désormais ex-pays membre, sans pour autant donner au Royaume-Uni les droits d'un pays membre, dont il n'aurait plus les obligations. Si les conséquences du Brexit, officiel depuis minuit dans cette nuit de jeudi à vendredi, toucheront surtout les entreprises et les échanges trans-Manche, toute une série de changements vaa immédiatement affecter tous ceux qui visitent le Royaume-Uni, veulent y émigrer ou y poursuivre des études. De nouvelles règles qui font de notre voisin un pays toujours aussi proche, mais un peu plus étranger qu'avant.

Dans les heures qui ont suivi l'annonce de l'accord, la Commission Européenne a publié sur son site web et sur les réseaux sociaux plusieurs résumés et plusieurs tableaux de bords des changements qui auront un impact sur le commerce avec le Royaume-Uni. Autant de choses qui restent d'ailleurs conditionnés à la validation du traité , tant par le parlement britannique que par les pays membres de l'UE.

Nombre de services sont aussi affectés par le Brexit, comme les services bancaires et financiers, qui ne bénéficieront plus du "Passeport Européen des Services Financiers" qui permettait jusque-là aux entreprises du secteur d'opérer dans tous les pays de l'UE.

C'est l'essentiel du contenu du traité annoncé le 24 décembre, difficile de rentrer dans la myriade de détails prévus pour chaque type de commerce, d'entreprises, ou de produits dont les échanges vont être affectés par les conséquences du Brexit. Dans les grandes lignes, la fin de la libre circulation des biens et des services aura des répercussions profondes, mais moins sévères que n'auraient été celles d'un "No Deal" Brexit. Et si le principe d'un commerce sans taxes et sans quotas est au cœur du traité, ces échanges ne se feront plus sans friction. Les contrôles douaniers vont ainsi faire leurs retours aux frontières, dans les deux sens, tant pour vérifier les biens entrant au Royaume-Uni que la conformité de ce que le pays exportera vers l'UE.

C'est peut-être là que les changements seront les plus immédiatement perceptibles. Si le Royaume-Uni n'a jamais fait partie de l'espace Schengen, et a donc toujours conservé des contrôles à ses frontières, la sortie de l'UE va rendre ces derniers plus sévères. C'en est ainsi fini de la liberté de circulation, retour à la situation d'avant 1973 et à un système de visas touristiques, un peu comme pour les États-Unis, avec là aussi une exception pour tous les séjours de moins de 90 jours par période de six mois. Au 1er janvier prochain, vous pourrez encore vous présenter à une des frontières du Royaume-Uni muni de votre carte d'identité, mais attention, à partir d'octobre 2021, celle-ci ne sera plus acceptée, il vous faudra obligatoirement être pourvu d'un passeport en cours de validité. À noter : votre animal de compagnie pourrait devoir en passer par une quarantaine, le passeport pour animaux de l'UE n'étant plus reconnu outre-Manche.

Autre détail d'importance, qui concerne lui votre smartphone : la fin des frais d'itinérance, le fameux "roaming" qui permet depuis juin 2017 de rester connecté aux réseaux mobiles des pays de l'UE sans supplément sur sa facture mensuelle, ne concernera plus le Royaume-Uni à compter du 1er janvier. Tout au plus, selon les négociateurs anglais, l'accord contient-il des mesures "encourageant la coopération et la promotion de tarifs justes et transparents pour l'itinérance".