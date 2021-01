Brexit : des centaines de milliards d'euros et des milliers d'emplois déjà délocalisés de Londres à Paris

C'était l'un des effets attendus du Brexit, mais on n'en soupçonnait pas l'ampleur. En sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni ne bénéficie plus de la libre-circulation des biens ou des capitaux, une épine dans le pied pour nombre d'entreprises qui commercent principalement en euros, et plus encore dans la finance, soudain privée du "passeport européen" qui permettait à la City de Londres de proposer ses produits partout dans l'UE. De quoi en pousser beaucoup à prendre ou reprendre pied sur le continent en général, et à Paris en particulier. Restait juste à mesurer la sévérité de la saignée.