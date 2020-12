Maquereau, Saint-Pierre... Ces poissons seront-ils plus chers en cas de "no deal" ?

BREXIT - Alors que les discussions entre Bruxelles et Londres patinent, les pêcheurs français seraient fortement touchés par un "no deal". Et le consommateur devra mettre la main au porte-monnaie...

Le Brexit se joue aussi dans nos assiettes. Saint-Pierre, dos de lieu noir, maquereau. Derrière ces noms de poissons se cache une bataille politique d'envergure entre Bruxelles et Londres. Alors que la date butoir est prévue le 31 décembre, les négociations autour de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne piétinent. Parmi les points d'achoppements ? La question de la pêche. D'un côté de la Manche, les Britanniques souhaitent que les bateaux européens - et donc Français - quittent leurs eaux poissonneuses. De l'autre, Bruxelles tape du poing sur la table et menace d'augmenter les taxes sur les prises anglaises. Au milieu, les pêcheurs français - dont un tiers de la pêche provient des eaux anglaises - se retrouvent pris en otage. Ainsi que les consommateurs.

Des taxes importantes sur les poissons britanniques

En effet, le prix des marchandises risque de s'envoler. Comment expliquer que le Brexit puisse influencer le coût de la friture ? Privés des eaux anglaises, les pêcheurs attraperont moins de poissons. "Au lieu de vendre 10 kilos de maquereaux par jour, on va en vendre deux kilos", déplore Idir Zyane, responsable de "la poissonnerie Ledreux" à Paris. Les espèces dites pélagiques, qui se promènent en bancs - comme le maquereau - ou encore les poissons de fond sont les plus concernées. Pour pallier le manque de marchandises, les poissonneries françaises devront importer leurs denrées en provenance du... Royaume-Uni. Et s'il n'y a pas d'accord, le prix du poisson attrapé dans les eaux anglaises sera plus élevé. "Dans ce cas précis, les poissons pêchés dans les eaux britanniques seront taxés de façon importante et le marché risque de se rétrécir", éclaire Antoine Dhellemes, vice-président du comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM).

Je suis prêt à payer plus cher - Un consommateur

Mais qu'en pense le consommateur ? Face à cette possible envolée des prix, les acheteurs gardent le sourire." Je suis prêt à payer plus cher le poisson et en manger moins souvent", déclare un client. D'autres estiment que cela leur permettra de se rabattre sur les poissons français "comme les daurades ou les bars de ligne". En effet, la daurade peut se révéler être un bon substitut au Saint-Pierre, massivement péché dans les eaux britanniques. Pour les consommateurs, aucun problème donc, ils se consoleront sur les sardines.

Une catastrophe pour les pêcheurs français - Antoine Dhelemmes, président de (CNPMEM)

Mais derrière un possible "no deal", c'est en réalité tout le secteur de la pêche qui risque de s'effondrer. "S'il n'y avait pas d'accord, ce serait une catastrophe pour les pêcheurs européens et français", lâche Antoine Dhelemmes. Selon lui, beaucoup de flottes européennes dépendent des eaux britanniques. "Même si ça représente 20% de leurs prises, ça peut mettre leur exploitation au plus mal", reprend-il. Pour ceux qui en dépendent à 90 %, c'est le dépôt de bilan assuré. Chassés des eaux britanniques, les bateaux français n'auraient aucune solution de repli satisfaisante. Selon le spécialiste, les pêcheurs ne sont attendus nulle part. "En France, nous avons la moitié de la Manche que nous partageons avec les Britanniques, le Golfe de Gascogne et la Méditerranée", liste Antoine Dhelemmes. Mais tout le monde ne pourra pas se recaser dans un même endroit. "Une grande majorité des flottes européennes vont rester le long du quai, on parle de dépôts de bilan en masse et de centaine de milliers d'emplois".

Les pêcheurs français pourront "se consoler" en observant les dommages provoqués par le "no deal" de l'autre côté de la Manche. Si dans ce bras de fer, les pêcheurs britanniques ont moins à perdre que leurs homologues européens, ils n'en sortiront pas indemnes pour autant. En effet, le Royaume-Uni exporte au total 80% de son poisson en Europe.

Audrey Parmentier