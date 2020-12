Brexit : pourquoi la pêche est une pomme de discorde... et pourquoi elle pourrait le rester

Problème : en sortant de l'Union, le Royaume-Uni reprend logiquement le contrôle de ses eaux territoriales, le reste des eaux européennes devenant au même moment inaccessibles aux pêcheurs britanniques. De quoi remettre en cause un partage des pêches dont certains principes sont plus que centenaires.

Dans l'Atlantique du nord-est et la mer du Nord, une grosse centaine d'espèces sont ainsi en gestion partagée entre le Royaume-Uni et l'UE. Un accès "restreint" existe par ailleurs pour plusieurs États européens à des zones situées dans les 6-12 milles marins au large des côtes britanniques, dans les eaux territoriales, en reconnaissance d'activités traditionnelles anciennes. Une zone qu'un Brexit "No-Deal" aurait soudain interdit aux chalutiers de l'UE.

Ce qui a forcé les deux rives de la Manche à un accord, c'est qu'elles forment au fond le même écosystème. Comme l'explique l'Ifremer, les oeufs de poissons s'installent le long des côtes françaises et jusqu'au Danemark, zones nourricières car assez peu profondes et sableuses. "Quand ils deviennent adultes, ils partent vers les eaux un peu plus profondes, plus froides et plus oxygénées du nord", détaillent les spécialistes de l'Ifremer. Un phénomène récemment accentué par le changement climatique, pour certaines espèces très présentes en mer du Nord.