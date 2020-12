"No deal" ou pas, le Brexit va faire tanguer l'économie des deux côtés de la Manche

Si la gravité des dégâts dépendra de l'issue des négociations en cours entre Londres et Bruxelles, les économistes s'attendent à ce que le Brexit soit économiquement douloureux, avec ou sans accord. Des estimations qui n'ont rien de nouveau, elles datent pour l'essentiel du gouvernement de Theresa May en 2018, qui avait produit une note interne évaluant l'effet d'un no deal à une baisse de 7,6% du PIB de la Grande-Bretagne sur 15 ans. Le même rapport estimait qu'une sortie accompagnée d'un accord commercial éventuel ferait baisser la note, à 4,9% de récession quand même.

Si les négociations devaient échouer, l'absence d'accord commercial, véritable double choc avec la pandémie, se traduira dès le 1er janvier par le retour des règles de l'OMC, avec des droits de douane parfois prohibitifs sur toute une série de produits, allant du bœuf à la pièce détachée automobile. Dans une étude très cash, la respectée London School of Economics (LSE) va jusqu'à estimer qu'un Brexit sans accord serait plus coûteux que le Covid-19, car ses conséquences se feront sentir sur une plus longue période.

Dans la pratique, les premiers effets devraient prendre la forme d'une inflation sur le prix des matières premières et de l'alimentation. Nombre d'entreprises verront leurs coûts augmenter du jour au lendemain et les prix pour les consommateurs devraient grimper, notamment dans l'alimentaire et les produits frais, massivement importés de l'UE, et rendus plus chers encore par une chute à prévoir de la livre sterling, comme le soulignait le scénario de crise ébauché dans un document interne du cabinet de Boris Johnson.