+40% depuis 2012 : et pourtant, l'électricité française reste l'une des moins chères d'Europe...

Selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE), la facture d'électricité moyenne pour une personne dans un studio de 20m² va de 370 à 410 euros par an alors qu'elle atteint 1500 à 1700€/an pour une famille dans une maison de 100m².





Malgré ce constat et cette évolution récente à la hausse, l'électricité en France figure parmi les moins chères d'Europe. Une donnée qui pourrait cependant évoluer si cette augmentation se poursuit. Quid des diverses conséquences de cette flambée des taxes, alors que le gouvernement s'échine à convaincre qu'il se bat pour le pouvoir d'achat des plus modestes en s'attaquant notamment à la taxe d'habitation et aux cotisations salariales ?