Budget 2022 : ce que contient le projet de loi de finances

Dévoilé le 22 septembre dernier à l’issue d’un nouveau conseil des ministres, le projet de loi de finances arrive à l’Assemblée ce lundi 11 octobre. A sept mois de l’élection présidentielle, il s’agit du dernier projet de budget du quinquennat. Il repose sur une prévision de croissance de 6% pour 2021 et de 4% pour 2022, une des reprises économiques les plus fortes de la zone euro, après une des récessions les plus massives en Europe (-8% en 2020). "La situation économique est meilleure que prévu", s'est réjoui le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui préfère rester prudent et ne pas relever la prévision de croissance car "nous ne sommes jamais à l'abri soit d'un accident sanitaire soit d'un imprévu".

La reprise va permettre au déficit public de se résorber un peu plus qu'anticipé. Selon les prévisions de Bercy, il devrait passer de 9,2% du PIB en 2020 à 8,4% cette année, puis 4,8% en 2022 (contre 5,3% attendu auparavant).

Les dépenses des ministères actuellement prévues au budget de l'Etat devraient fortement progresser l'an prochain, avec 11,8 milliards d'euros de plus alloués, pour parvenir à 302,1 milliards. Ce sera même un peu plus, du fait des dépenses supplémentaires non encore prises en compte de deux volets importants, qui ne figurent toujours pas dans ce budget : le plan d'investissement promis par Emmanuel Macron pour bâtir la France de 2030, qu'il dévoilera mardi, et le "revenu d'engagement" pour les jeunes, encore en cours d’arbitrage.