Le marché des voitures de collection est-il encore un bon placement ?

Le meilleur plan ? La vente aux enchères, où on assiste à des ventes parfois vertigineuses. Comme vous pouvez le voir dans notre reportage vidéo, une Ferrari 250 GT cabriolet peut-être proposée pour un minimum de 7 millions d’euros. Une Bugati de 1938, pour 3 millions. "Lorsqu’on organise une vente à Paris, on attire le monde entier des collectionneurs (…) La vente aux enchères, c’est le meilleur moyen de vendre le plus cher possible", nous confirme Matthieu Lamoure.





Un marché qui ne connaît donc pas la crise, notamment grâce à ces ventes aux enchères. Aux dernières nouvelles, la France comptait… 800.000 collections de voitures de prestiges. Un marché qui a encore de beaux jours devant lui !