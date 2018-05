CAC 40 : les actionnaires remportent la mise

Selon une étude d'Oxfam, les entreprises du CAC 40 ont reversé les deux tiers de leurs bénéfices à leurs actionnaires sous forme de dividendes depuis 2009, soit deux fois plus que dans les années 2000. Parmi les entreprises cotées françaises les plus généreuses au monde envers leurs actionnaires se retrouvent notamment Veolia, Engie et ArcelorMittal. Quid du tiers des bénéfices de ces sociétés ? Que nous révèle également cette étude ?



Ce lundi 14 mai 2018, Claire Fournier, dans sa chronique "Le chiffre éco", nous parle des entreprises du CAC 40. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 14/05/218 présentée par Marie-Aline Méliyi sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.