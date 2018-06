Cadres et ouvriers : combien gagnent-ils par heure ?

Selon une étude publiée par l'Insee, basée sur des données de 2014, le salaire horaire moyen en France était de 17,30 euros, contre 9,53 pour le Smic. Il s'agit notamment d'une rémunération hors prime et autres variables salariales. D'après les chiffres, le salaire horaire varie plus en fonction de la catégorie socioprofessionnelle et du métier qu'en fonction de l'âge et du sexe. Comment expliquer ces données ? Quid des secteurs d'activités concernés par les meilleures rémunérations ?



