Le trafic de drogue compte dans le PIB !

Désormais inclus dans le calcul du PIB par l'Insee, le trafic de stupéfiants génère 2,7 milliards d'euros en France, soit un peu plus de 0,1 point. Sur cette somme, un milliard d’euros sont générés par le trafic de cannabis et 800 millions d’euros par celui de cocaïne. Notons que ces trafics illégaux représentent également plus de 20 000 emplois d'après l'institut national des statistiques. D'où vient l'initiative d'inscrire ces trafics dans le calcul du PIB ? Quels en sont les enjeux ?



