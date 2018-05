Carburants : les prix à la pompe continuent de flamber

Le budget des automobilistes subit les chocs de la hausse du prix du carburant. Une flambée due à l'augmentation de la fiscalité du gasoil mais qui est encore incomprise et mal expliquée. Pour faire des économies, les Nordistes traversent la frontière pour s'approvisionner dans les stations belges où le carburant est nettement plus abordable. Le tarif au litre est de 1,31 euro en Belgique contre 1,39 euro dans nos stations.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.