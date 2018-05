Carrefour : 227 magasins fermés, salariés reclassés

Plus de 2 000 emplois sont concernés par la fermeture des 227 magasins chez Carrefour. Notons que ces magasins ex-Dia faisaient perdre entre 150 et 200 millions d'euros par an à l'enseigne selon Alexandre Bompard. Suite aux mobilisations des salariés, le géant de la distribution s'engage finalement à reclasser la totalité des employés dans les supermarchés qui se retrouvent sans repreneur. Quid des régions concernées ?



